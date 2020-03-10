Мнение: Сложный вопрос: суицидник опять разбил машину, упав на нее — простить долги?

10.03.2020, 6:40, Разное

Ну да, трагедия. Но у каждого она своя. В Новотушинском проезде сегодня насмерть разбился, прыгнув с 16 этажа, 16-летний подросток. Горе — родителям, неприятность — владельцу «БМВ», на которую приземлился юноша. Посмотрите, в каком состоянии машина.

Парня жалко, родителей жалко, а владельца автомобиля?

Судя по фото, перекосило весь кузов. Ремонт обойдется в кругленькую сумму. Как себя должен чувствовать человек, которому придется (а что еще делать?), переминаясь с ноги на ногу, говорить родителям погибшего подростка, что надо бы возместить ущерб.

А если они откажутся, как он будет себя чувствовать, если придется подавать на них в суд? Вдруг у него нет денег, чтобы самому отремонтировать машину? Да и желания платить за то, что суицидник упал на его машину, — тоже, возможно, нет.

Вы бы на его месте как поступили? Может, у него денег нет. «БМВ» старая, и он на ней таксует. Всякое бывает.

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