Стало известно о возможной отмене переговоров по Сирии в Астане

10.03.2020, 6:28, Новости дня

Казахстан не исключает, что сроки переговоров по Сирии в астанинском формате, запланированных на март в Нур-Султане, могут быть перенесены, сообщил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.

«В декабре было предположение [о проведении консультаций в марте]. Ситуация уже поменялась», – приводит его слова ТАСС.

«Вполне возможно, что не будет [встречи в марте]», – добавил глава МИД Казахстана.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Всемирной организации призывал коллег «не хоронить астанинский процесс» по сирийскому урегулированию.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о результатах договоренностей РФ и Турции по ситуации в Идлибе, достигнутых на прошлой неделе.


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