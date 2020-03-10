Врач советует душ и соки как способ избавления от сезонной депрессии

10.03.2020, 6:07, Разное

Врач Оксана Кобинец дала простые советы, помогающие поднять настроение и улучшить здоровье в период сезонной депрессии. Несомненную пользу принесет контрастный душ и свежие соки из цитрусовых.
Оксана Кобинец предупреждает, контрастный душ чрезвычайно полезен для организма, особенно в качестве укрепления иммунитета и нервной системы, но при некоторых заболеваниях этот метод закаливания может быть противопоказан. В первую очередь, речь идет о проблемах сердца и сосудов, и консультация специалиста в этом случае обязательна. Медики советуют начинать процедуру будучи здоровым и в теплое время года, чтобы к зиме привыкнуть. Не следует подставлять под струи воды голову, душ можно устроить только для ног. Увеличение разницы температур должно быть постепенным, однако конечным результатом должна быть по-настоящему холодная или горячая вода, но не обжигающая. Принимать контрастный душ лучше не перед сном, так как бодрость, которую он придает, человеку тогда не нужна, а утром и за 30 минут до выхода из помещения.

Для сна оптимальным временем считается 7-9 часов. Вместо кофе утром полезен будет свежий сок из апельсинов или других цитрусов. Рекомендует врач также употреблять зеленый чай или напиток из замороженных ягод малины или высушенных листьев.


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