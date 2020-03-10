Мировые биржи колеблются после обвала котировок нефти

10.03.2020, 6:04, Новости дня

Биржи разных стран колеблются этим утром после обвала котировок нефти накануне. Московская биржа уже приняла превентивные меры в связи с негативными новостями с мировых торговых площадок.

В Токио ключевые индексы продолжают снижение еще на три-четыре процента. В то же время биржа в Гонконге растет примерно на процент, есть некоторый подъем и на фондовых рынках материкового Китая.

В Мексике по итогам торгов понедельника самое сильное падение индекса за 12 лет, а ценные бумаги некоторых компаний потеряли до 13 процентов.

Мощный удар получила бразильская биржа, чей индекс на закрытии упал более чем на 12 процентов и опустился на уровень декабря 2018 года. Основным локомотивом такого нырка стали акции компании Petrobras, которые на фоне событий на нефтяном рынке потеряли накануне более 30 процентов своей стоимости.

Также худший результат с 2008 года показали американские Dow Jones, Nasdaq и S&P.

Основная причина нынешнего глобального снижения рынков — нефть. Сегодня после начала торгов она частично отыгрывает свои потери. Баррель (примерно 159 литров) смеси Brent с открытия этой торговой сессии прибавил в районе 10 процентов и сейчас находится на уровне 36,5 доллара.

Причиной вчерашнего тотального падения стали итоги пятничной встречи участников сделки ОПЕК+. Было решено не продлять ее с апреля; и как только закончились выходные, произошел рекордный за 30 лет обвал сырьевых цен.

Тем временем к открытию готовится московская биржа. Она уже приняла превентивные меры в связи с негативными новостями с мировых торговых площадок. В частности, расширены границы ценовых коридоров для наиболее ликвидных активов. А в случае резкого изменения котировок в течение торгового дня на бирже применяется механизм дискретного аукциона. Об этом говорится на сайте торговой площадки. Дискретный аукцион — это специальный режим, который заменяет приостановку торгов, сообщает телеканал "Россия 24".