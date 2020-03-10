Передача Дадонова принесла «Флориде» минимальную победу над «Сент-Луисом»

10.03.2020, 6:04, Новости дня

Хоккейный клуб "Флорида Пантерз" одержал победу над "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча проходила на домашней площадке "блюзменов" и завершилась победой "Флориды" с минимальным счетом – 2:1.

Хозяева открыли счет, когда на 32 минуте матча точный бросок по воротам "пантер" нанес Колтон Парэйко. Однако вовремя включился российский легионер "Флориды" Евгений Дадонов, который начал атаку, завершившуюся голом в исполнении Майка Хоффмана. Победу же гостям принес Бретт Коннолли.

Дадонов набрал 47 балл в текущем сезоне. Из них у него 25 голов и 22 результативные передачи.

Также участие во встрече принял еще один российский хоккеист Иван Барбашев, который провел на льду 11 минут 55 секунд, однако отметиться результативными действиями ему не удалось.


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