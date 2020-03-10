В США после операции умерла 22-летння иммигрантка

10.03.2020, 5:46, Новости дня

Мигрантка из Гватемалы, которая находилась в одном из центров содержания и пыталась получить убежище в Соединенных Штатах, умерла после операции на желчном пузыре, заявило правительство Гватемалы в понедельник.

22-летняя Мария Очоа из бедного региона Сан-Маркос, расположенного недалеко от границы Гватемалы с Мексикой, скончалась в воскресенье в больнице в Хьюстоне, штат Техас, спустя несколько месяцев после задержания.

Согласно сообщению Иммиграционной и таможенной полиции США, причина смерти – «аутоиммунный гепатит, осложненный септическим шоком и острой печеночной недостаточностью».

Очоа, чьи два брата живут в Соединенных Штатах, 7 февраля перенесла операцию на желчном пузыре в соседнем штате Оклахома, а затем провела неделю в больнице, говорится в заявлении министерства иностранных дел Гватемалы.

Согласно официальным данным, 4 сентября 2019 года пограничный патруль США арестовал Очоа после того, как она незаконно въехала в Соединенные Штаты. 7 февраля она была госпитализирована для операции, а после ее проведения возвращена в следственный изолятор ICE. 18 февраля она была доставлена в районную больницу для дополнительного лечения. 28 февраля Очоа была переведена в другое медицинское учреждение, где скончалась.

Мигранты из стран Центральной Америки совершают опасное путешествие на север, и пытаются въехать в Соединенные Штаты. Многие из них покидают свою родину вместе с детьми. Большинство бежит от насилия и нищеты в своих родных странах.