Белый дом планирует предоставить налоговые льготы из-за коронавируса

10.03.2020, 5:46, Новости дня

На фоне падения биржевых индексов, информация о том, что президент Трамп мог быть подвержен воздействию коронавируса в результате контакта с двумя законодателями-республиканцами, вызвала тревогу.

После экстренной встречи с сотрудниками администрации президент заявил журналистам, что во вторник предложит «очень серьезные» экономические меры Конгрессу. Это будет включать в себя налоговые льготы и помощь работникам так называемой экономики свободного заработка, которые боятся брать больничный из-за страха потерять работу или доход.

Трамп сказал, что во вторник проведет пресс-конференцию, чтобы обсудить меры, добавив, что коронавирус «ослепил мир».

Падение цен на фондовом рынке лишило Трампа одного из его главных аргументов – роста экономики. Индекс Доу-Джонса упал на 7,8%.

По крайней мере, два республиканских законодателя, которые недавно общались с президентом, объявили, что идут на карантин, из-за опасений, что могли подвергнуться воздействию вируса на конференции под Вашингтоном.

Один из них, Мэтт Гетц, путешествовал с Трампом на борту Air Force One в понедельник. Другой законодатель, Даг Коллинз, был с Трампом в пятницу во время брифинга по коронавирусу в штаб-квартире Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Распространение вируса вызывает также вопросы о том, сможет ли Трамп продолжить проведение митингов в рамках своей кампании по переизбранию.

На вопрос, прошел ли Трамп тест на вирус, вице-президент Майк Пенс сказал: «Я, честно говоря, не знаю».

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила, что не нужно беспокоиться, опровергнув сообщения о том, что сотрудникам аппарата было поручено ограничить личные встречи президента.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил журналистам на пресс-конференции в Белом доме, что не стоит беспокоиться, поскольку «США обладают самой устойчивой экономикой в мире».