Личное: Тройничок

10.03.2020, 5:37, Разное

В России есть один блогер, каждое высказывание которой имеет вес. Это — я. У меня есть власть. Власть слова. Очень вкусное, знаете ли, блюдо.



Фото: Моё

Есть у нас и вусмерть уфотошопленные, красивенькие писюли из Эскортограма. У тех в наличии — силиконовые сисечки, носики под Майкла Джексона и фоточки из сарая, оборудованного под частный джет.

Это — проститутки, если называть вещи своими именами и по-русски. В своей профессии они — надо отдать им должное — вполне состоялись.

А ещё есть у нас низкожопые, неухоженные и крайне тупые чудища с кривыми едалами, у которых нет ни ума и влияния, как у меня, ни отполированной внешности всегда готовых к соитию самок, как у эскортниц.

Всё, что у них есть, — это желание не работать.



Всё, чего хотят эти ленивые уродки, — это не вставать в 7 утра и не тащиться на метро в офис перекладывать из лотка в лоток скрепки и полоскать свои и без того жёлтые зубы литрами кофе.

Случается, эти кривые дебилы и дебилки решают стать блогГерами или блогГерками. И вот тогда начинается их погоня за хайпом.



Фото: Соцсети

Иногда эта погоня заканчивается очень плохо. Начинается весело, а заканчивается трагедией.

Вечеринка с сухим льдом, на которой можно всей блогГерской шоблой нажраться в говно и вести оттуда прямые эфиры? Да!

Фоточки яичницы в своих некрасивых, в отличие от эскортниц, Инстаграмах? Почему нет?!

Мягкие животы? Жалкие шторки в тупых халупах? Дебильные мыслишки новоявленных гуру эффективного менеджмента и красивой жизни? Всё это имеется в полной мере, как имеется и огромное желание качать бабло из своих стрёмных аккаунтов в Инстаграме.

Бабло, впрочем, не качается. Инстаграм в России — это площадка совсем для другого: красивые девушки с отверстиями и мужчины, которым надо. Хороший, прочный тандем.

Говно-блогГерки в этот тандем — ну, никак не вписываются. Вместо того, чтобы пойти устроиться на работу, они зачем-то пытаются поймать хайп на сухом льде.

Знакомьтесь: Юрий Алфёров — 1 из 3 трупов на вечеринке с сухим льдом. На фотографии он запечатлён с женой и любовницей.



Фото: Соцсети

Юрий умер, а любовница-блогГерка продолжает срать в Инстаграме историями об их шведской семье — такой уникальной, такой любящей.

Пожалуй, процитирую блогГерку:

Мы были счастливы. Путешествовали, общались с друзьями, гуляли с ребенком, строили планы на будущее. Писать об этом безумно страшно. Но Юрка хотел, чтобы мы «вышли из тени», познакомились с родителями, хотел, чтобы у нас были еще дети, хотел, чтобы мы вместе встретили старость, хотел делать нас с Катюшей счастливыми каждую секунду.

Нда… Вышла из тени, после того, как трахаль коньки откинул. Жили вместе, оказывается! Какой хайп! Может, Малахов — или кто там сейчас вместо него — на диван порыдать и поскандалить позовёт? Или Лена Миро напишет.

Ну, вот пишу. Пишу словами Лаврова: дебилы, бл..ть!



Погибший с любовницей и женой. Фото: Соцсети

БлогГерка-любовница с женой покойного объединились в своём горе — точнее, хайпе — и просят их не осуждать.

Вот что пишут:

«А теперь вспомните, что две девушки потеряли любимого мужчину».

А, может, эти две кривые бабёнки потеряли всё-таки ещё и совесть? Утратили в своём жадном стремлении стать писечками их Эскортограма человечность? Поломали свой внутренний компас и разрушили рамки приличия?

Поработать не пробовали, а?

Умными, как я, вам всё равно не стать. Красивыми — тоже: слишком короткие ноги и возраст, знаете ли, поджимает. Вам в пластику, как минимум, миллиона по 2 ввалить надо, и всё равно в категорию «А» вы не перейдёте.

Может вам, бабоньки, бросить это дело и пойти туда, где платят зарплату за выполнение несложной работы?

Идите работать. Может, хоть что-то человеческое в вас проснётся.

Хотя вряд ли.