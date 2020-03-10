США перебросили в Европу тяжелые бомбардировщики B-2

10.03.2020, 5:28, Новости дня

Европейское командование вооруженных сил США сообщило о переброске тяжелых бомбардировщиков B-2 Spirit на авиабазу Лажеш, расположенную на португальских Азорских островах в Атлантическом океане.

В пресс-релизе командования говорится, что самолеты будут выполнять операции на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования ВС США.

«Развертывание стратегических бомбардировщиков в Европе обеспечивает ознакомление членов экипажа с театром [военных действий] и демонстрирует приверженность США союзникам и партнерам», – передает ТАСС заявление американской стороны.

Переброшенные бомбардировщики относятся к 509-му и 131-му бомбардировочным авиакрыльям ВВС США, дислоцированным на авиабазе Уайтмен в штате Миссури. Количество самолетов не уточняется.

Ранее в Великобританию прибыла группа американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress.


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