США перебросили в Европу тяжелые бомбардировщики B-2
10.03.2020, 5:28, Новости дня
Европейское командование вооруженных сил США сообщило о переброске тяжелых бомбардировщиков B-2 Spirit на авиабазу Лажеш, расположенную на португальских Азорских островах в Атлантическом океане.
В пресс-релизе командования говорится, что самолеты будут выполнять операции на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования ВС США.
«Развертывание стратегических бомбардировщиков в Европе обеспечивает ознакомление членов экипажа с театром [военных действий] и демонстрирует приверженность США союзникам и партнерам», – передает ТАСС заявление американской стороны.
Переброшенные бомбардировщики относятся к 509-му и 131-му бомбардировочным авиакрыльям ВВС США, дислоцированным на авиабазе Уайтмен в штате Миссури. Количество самолетов не уточняется.
Ранее в Великобританию прибыла группа американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress.
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