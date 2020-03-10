Мнение: 3:2!
10.03.2020, 5:10, Разное
Ну и ладно — надо отвлечься от всех этих неприятностей с рублями и нефтью. Тьфу на них! Вот, нашел дивную песню — про сегодняшний матч Ростов-ЦСКА. Оперативно сработали, молодцы. Нашел в Телеграме. Поется на мотив одной из лучших песен Наутилуса.
Ты сбиваешь соперника сзади
Прямо в своей штрафной.
Я вижу, как Безбородов
Тебя отправляет домой.
Потом Мамаев легко забивает,
Команда снова на дне.
Где Игнашевич, который
Так нравился мне?
Когда-то у нас был Карвальо,
Теперь у нас есть Бийол.
В опорке солировал Вернблум,
И Вагнер в атаки нас вел.
Опять Чалов смазал пенальти
Валера теперь на коне.
Кстати, где Зоран Тошич,
Который так нравился мне?
Я не знаю, какие у тебя схемы
Не знаю твой план на игру.
Ты не выстроил вновь оборону
И я в исступленьи ору:
«Возможно, пора тебе в Гомель
Картошку сажать по весне!»
Скажите, где Лёня Слуцкий,
Который так нравился мне?
Где-ээээ Лёня Слуцкий, который так нравился мне?..
Источник: Размышления вольного социолога
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