Мнение: 3:2!

10.03.2020, 5:10, Разное

Ну и ладно — надо отвлечься от всех этих неприятностей с рублями и нефтью. Тьфу на них! Вот, нашел дивную песню — про сегодняшний матч Ростов-ЦСКА. Оперативно сработали, молодцы. Нашел в Телеграме. Поется на мотив одной из лучших песен Наутилуса.

Ты сбиваешь соперника сзади

Прямо в своей штрафной.

Я вижу, как Безбородов

Тебя отправляет домой.

Потом Мамаев легко забивает,

Команда снова на дне.

Где Игнашевич, который

Так нравился мне?

Когда-то у нас был Карвальо,

Теперь у нас есть Бийол.

В опорке солировал Вернблум,

И Вагнер в атаки нас вел.

Опять Чалов смазал пенальти

Валера теперь на коне.

Кстати, где Зоран Тошич,

Который так нравился мне?

Я не знаю, какие у тебя схемы

Не знаю твой план на игру.

Ты не выстроил вновь оборону

И я в исступленьи ору:

«Возможно, пора тебе в Гомель

Картошку сажать по весне!»

Скажите, где Лёня Слуцкий,

Который так нравился мне?

Где-ээээ Лёня Слуцкий, который так нравился мне?..