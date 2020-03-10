Жизнь на Земле могла зародиться из металлов и минералов

10.03.2020, 5:07, Разное

Международная группа ученых, проводившая масштабное исследование на тему зарождения жизни на Земле, выяснила, что она могла появиться из металлов и минералов, встречающихся в гидротермальных жерлах. Химические реакции, происходящие с ними, как оказалось, взаимосвязаны с микробным метаболизмом углерода.
По словам профессора Уильяма Мартина, представляющего Университет Генриха (Германия), он и его коллеги из Японии, Франции в ходе научной работы планировали найти катализаторы, способные поддерживать жизнь на начальной стадии ее формирования — до возникновения сложных биологических процессов.

Ацетил-КоА, помогающий бактериям менять состав углекислого газа, преобразовывая его в пируват или ацетат, появился на Земле первым. На сегодняшний день это единственный способ закрепления углерода с водородом в качестве источника электронов. В случае с живыми организмами катализаторами реакции являются ферменты ацетил-КоА, а в неживой природе – минералы, отличающиеся высоким содержанием железа и никеля.


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