Мнение: «Хезбалла» в боях за Саракиб

10.03.2020, 5:06, Разное

Об участии "Хезбаллы" в боях за Саракиб.

Во время недавней битвы за Идлиб Хезболла удерживала свои позиции и cохраняла контроль над восточной частью Саракиба, когда сирийская армия отступила после нападения тысяч джихадистов. Турецкая армия планировала наступление на Талхию, чтобы создать дыру на фронте и достичь Аль-Хадера через Аль-Иис. Использование Хезбаллой мобильной связи помогло Турции определить местонахождение района сосредоточения сил Хезбаллы и разбомбить спецназ Радван, убив девять и ранив 66 человек из 120 с использованием беспилотников. Оставшиеся силы смогли остановить наступление джихадистов, когда к ним присоединились союзники из Фатимиюн и Зейнабиюн (которые также потеряли 21 человек), чтобы отразить атаку.

Контратака для возвращения Саракиба была самой зрелищной атакой, которую Хезбалла осуществила за 9 лет войны. Атака произошла ночью, когда для выполнения задач требовалось больше времени, и все же через несколько часов весь город Саракиб был освобожден.

Израиль был удивлен тем, как спецназ Хезбаллы ночью напал на укрепившегося врага, занявшего свои позиции в фиксированных и защищаемых местах вокруг и внутри города. Ночные бои без предварительной разведки и подготовки не относятся к числу достоинств многих армий. Доведение приказов по ночам, во избежание убийства своих людей «дружеским огнем» при нападении на джихадистов из разных частей города, было нелегкой задачей.

Нападение ночью уменьшило вероятность гибели мирных жителей в городских бои в городе, который стал передовой. Спецназ "Хезбаллы" полагался на свое знание местности и мастерство ночного ориентирования, чтобы найти бреши в позициях джихадистов и расчистить путь без большого количества приборов ночного видения. Во время ночных боев джихадисты стреляли во всех направлениях, и только в первые утренние часы джихадисты осознали сложную ситуацию, в которой они оказались, и начали попытки купировать ее.

"Хезбалла" обычно проявляет заботу о каждом члене своего спецназа и все же провела ночную атаку с новыми подкреплениями, прибывающими в ночь нападения, и у них было мало времени для инструктажа и ознакомления с городом. Россия наблюдала за продвижением сил "Хезбаллы" и поддерживала их 27 воздушными ударами, чтобы помочь расчистить путь.

Борьба с джихадистами во главе с одной из сильнейших армий НАТО, предоставили Хезбалле возможность изучить и приобрести новый опыт на сирийском фронте. Это были фактически живые учения, имитирующие новые возможности израильской армии изучающей перспективые способы выслеживания противника с помощью ударных беспилотников и находить адекватные меры, чтобы избежать этих смертоносных машин.

Взятие Саракиба было уникальной школой для Хезболлы: Израиль не может игнорировать высокие показатели этого квазигосударственного актора с нерегулярной, но организованной и хорошо обученной армией. Тель-Авив врядли сможет удивить Хезбаллу в следующей войне.

https://ejmagnier.com/2020/03/09/a-lesson-from-idlib-for-hezbollah-is-israel-preparing-an-attack/ — цинк



"Штурмовая пехота", которая приняла активное участие в повторном взятии Саракиба.

Стоит отметить, что "Хезбалла" не первый раз себя хорошо показывает в Сирии. Как представляется, несмотря на успех под Саракибом, более значимым для всего хода войны была оборонительная операция в ходе битвы за Алеппо, когда "Хезбалла" на фоне отхода сирийской армии из Рамусеха, намертво вцепилась в цементный завод к югу от Рамусеха и артиллерийской базы к югу от Академии Аль-Ассад, и несмотря на многодневный штурм со стороны боевиков и серьезные потери, смогла удержать позиции и помешать боевикам расширить коридор в окруженцам в Алеппо, что сыграло важную роль в конечном разгроме боевиков.

В целом, из многочисленных иранских прокси, которые Иран направил на поддержку Асада, "Хезбалла" являлась и является наиболее подготовленной силой, имея весьма неплохую пехоту и части спец.назначения. Как правило, эти люди лучше обучены и экипированы, нежели средний шиитский ополченец, разновидностей которых мы уже немало видели в Сирии.