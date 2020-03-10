Трамп пообещал американцам налоговые послабления из-за коронавируса

10.03.2020, 4:11, Новости дня

Администрация США приступает к обсуждению с Конгрессом налоговых послаблений для американских граждан для смягчения последствий коронавируса, сообщил президент страны Дональд Трамп.

«Мы завтра увидимся с Сенатом и с республиканцами в Палате представителей, чтобы обсудить возможность сокращения налога на зарплату или значительного его облегчения», – приводит его слова ТАСС.

Трамп сообщил, что администрация США также предлагает «не наказывать малые, средние и большие компании за вынужденное нарушение в области почасовой оплаты труда».

Американский лидер пообещал, что федеральное правительство справится с последствиями распространения коронавируса.

Напомним, число заразившихся новым коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 500 человек.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как коронавирус обнажил хрупкость американского процветания.


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