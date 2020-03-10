Мнение: Прослабленный Димон

10.03.2020, 3:56, Разное

Мировые рынки в панике, нефть и рубль в обвале, российские чиновники успокаивают население, что социальные обязательства будут выполнены даже при цене на нефть в $25 за баррель, и вообще в нашей кубышке ФНБ бабла полно — лет 6-10 протянем.

И только один человек может расслабленно потягивать любимые напитки под Deep Purple и резаться в компьютерные игры. Это дорогой наш Дмитрий Медведев.

Главное в российской действительности — не оказаться в ненужном месте в ненужное время. Теперь пусть Мишустин парится, что денег нет, и советует всем держаться.

У Дмитрия Анатольевича — другие заботы. Как зам Путина по Совбезу, он займётся внешней политикой, безопасностью, а в свободное время будет подыскивать детишкам уполномоченного по их правам.

Раньше провалившихся руководителей кидали на сельское хозяйство. Теперь — на детей и безопасность.

Детишек жалко…

А где-то в углу плачет секретарь Совбеза старший Патрушев: оттерли силовика от внешней политики.

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