В Израиле всех вернувшихся из-за границы будут отправлять на карантин

10.03.2020, 3:54, Новости дня

Все, кто приедет в Израиль из-за границы, будут отправлены на 14-дневный карантин. Об этом 9 марта в Twitter сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«После дня сложных обсуждений мы приняли решение: каждый, кто приезжает в Израиль из-за границы, попадет в 14-дневную изоляцию. Это трудное решение, но оно важно для поддержания общественного здоровья и общественного здравоохранения в первую очередь», – сообщил он.

Израильский премьер добавил, что такая мера будет действовать в течение двух недель.

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— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 9, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 9 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 3119. Вылечилось 58 600 человек, общее число заразившихся с начала вспышки заболевания достигло 80 735. При этом количество новых случаев ежедневно снижается.

По данным ВОЗ по состоянию на 8 марта, за пределами материкового Китая коронавирусом заразилось 24 727 человек в 101 стране. Погибших от COVID-19 на данный момент 484, за сутки умер 71 человек.