Зеленский: Мы воюем за нашу культуру

10.03.2020, 3:54, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы сейчас воюют и борются за свое государство и за свою культуру. Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал, выступая во время церемонии вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в Национальной опере Украины 9 марта.

Зеленский напомнил, что когда в годы Второй мировой войны один из министров британского правительства предложил премьеру Уинстону Черчиллю увеличить затраты на оборону за счет уменьшения затрат на культуру, то Черчилль ему ответил: «А за что мы тогда воюем?»

«Мы воюем сейчас за наше государство, за нашу культуру. Потому что культура – это и есть государство, потому что культура – это и есть наш народ», – отметил Зеленский в своем выступлении.

Согласно указу президента, лауреатами Шевченковской премии 2020 года стали исполнители группы «ДахаБраха» Марк Галаневич, Нина Гаренецкая, Ирина Коваленко, Елена Цибульская за музыкальный альбом «Шлях».

Фотохудожник Александр Гляделов получил премию за художественный проект «Карусель», поэтесса Марианна Кияновская – за книгу стихотворений «Бабин Яр. Голосами».

Также награда присуждена журналистке Евгении Подобной за книгу «Дівчата зрізають коси» и писателю Тарасу Прохасько за книгу эссе «Так, але…».

Премии также удостоены режиссер Владислав Троицкий, композиторы Роман Григорьев и Илья Разумейко за оперу-реквием «Иов».

Размер награды не изменился с 2019 года и составил, согласно указу президента, 200 тыс. грн.