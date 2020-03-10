Мнение: О новых методах в борьбе с коронавирусом

10.03.2020, 3:47, Разное



Фото © Reuters.

Пока финансовые рынки бьются в истерике, Китай продолжает удивлять. Родина коронавируса CoVID-19 преподнесла очередной сюрприз в борьбе с этой пугающих многих инфекцией. Его влияние на эпидемиологическую ситуацию, впрочем, ещё только предстоит оценить.

Но…

Появился новый тренд, который вполне точно отражает заглавное фото. Если прежде Китай закрывал на принудительный карантин тысячи людей, городские кварталы и даже целые города, то теперь он закрывает… лечебные учреждения в эпицентре эпидемии, провинции Ухань.

К настоящему времени Ухане, где первой была отмечена вспышка коронавируса CoVID-19, закрыли 11 из 14 временных госпиталей. Это связано с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе. Большая часть заразившихся уже выздоровела, оставшиеся пациенты переведены в специализированные больницы. Только за прошедшие сутки из лечебных учреждений провинции Хубэй выписаны 1 422 человека (1 163 в Ухане).

И никаких миллионов заболевших-умерших.

Выходит, #паника была напрасной, расходимся?

Или джинн таки вырвался на свободу и теперь будущее мрачно и фатально, а китайские товарищи банально поторопились?