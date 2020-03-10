Мнение: За что вратарю Малафееву такое? Дочку взяли с «закладкой», жена разбилась

10.03.2020, 3:42, Разное

Увлекающиеся футболом отлично знают вратаря Вячеслава Малофеева. Раньше играл и за «Зенит» и за сборную. В 2016 году завершил карьеру. Отличный мужик, потрясающий вратарь. Но так баловал домашних. Жена его некрасиво разбилась девять лет назад. Пьяная за рулем ехала рано утром с вечеринки — и в 5.30 утра спортивный Бентли, управляемый Мариной Малофеевой, на Приморском проспекте пробил рекламный билборд и врезался в дерево. Синий Бентли всмятку. А теперь их общую дочку взяла полиция с закладкой.

Может, у девочки детская травма? Или отец пережал с воспитанием, решив дочку наоборот — ограничивать во всем? Лет с 14 — на всех фотографиях она отстраненная с крашеными в разные цвета волосами и рисунками на лице. То в виде крестиков, то пик, то еще каких-то нелепых узоров.

Жена Малафеева Екатерина сообщила, что девочка жила с бабушкой, отдельно от них.

Ксению задержала полиция в Петербурге, когда 16-летняя девушка делала закладку. То есть она даже не наркоманка, вероятно. Она закладчидца. Работает на наркомафию. И потому «получит по полной», пообещали там. Жалко её, безусловно.

Подросток не в СИЗО, само собой, — под подпиской о невыезде. С семи лет Малофеев растил ее… нет, не один, с новой мамой, а потом за дело взялась бабушка.

А может, и наследственность… Генетику никто не отменял.

@rovegosteb — https://t.me/rovegosteb/2475