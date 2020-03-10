Нефть марок WTI и Brent немного дорожает

10.03.2020, 3:11, Новости дня

Стоимость нефти марки WTI во вторник составила 31,85 доллара за баррель (плюс 2,31%). Цена нефти марки Brent растет более чем на 6%, до 35,73 доллара за баррель.

Нефть начала падать на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.

ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили РФ и Казахстан.

Крупнейший индекс США Dow Jones пережил в понедельник самое сильное с 2008 года падение за один день — 7,79%. Основные европейские фондовые индексы в понедельник завершили торги снижением на 7-8%.

В ОПЕК входят 14 стран, контролирующих около 65% мировых запасов нефти, 35% добычи и 50% экспорта. В декабре 2016 года ОПЕК заключила сделку с еще 10 нефтедобывающими странами во главе с Россией. Формат получил название ОПЕК+. Суть сделки — сокращение нефтедобычи на 1,8 млн баррелей в сутки, чтобы сдержать падение цен.

5 марта картель предложил снизить добычу еще на 1,5 млн баррелей, чтобы компенсировать падение котировок из-за коронавируса. 1/3 этого сокращения должна была прийтись на страны, не входящие в ОПЕК, в том числе на Россию.

Но 6 марта на встрече в формате ОПЕК+ страны решили больше не снижать добычу. Условия, предлагаемые картелем, не устроили страны, не входящие в него. С 1 апреля все участники сделки смогут добывать нефть без ограничений.

При этом в январе 2020 года добыча в Саудовской Аравии составляла 9,8 млн баррелей в сутки, в Ираке — 4,4 млн, в ОАЭ — почти 3 млн. РФ добывала порядка 10,67 млн баррелей в сутки.


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