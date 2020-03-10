Цена барреля нефти Brent выросла более чем на 6%

10.03.2020, 3:11, Новости дня

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов во вторник, 10 марта, растет более чем на 6%, после того как днем ранее падение достигало 30%.

По состоянию на 3.11 мск майский фьючерс марки Brent дорожает на 6,67% – до 35,69 доллара за баррель. При этом минутами ранее рост кратковременно достигал 7%, передает РИА «Новости».

Апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 3,85% – до 32,37 доллара за баррель.

Ранее WTI дорожала более чем на 5%.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему резко падают курс рубля и цены на нефть.


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