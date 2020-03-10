Власти Италии ограничили передвижение по всей стране

10.03.2020, 2:59, Новости дня

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте подписал декрет, ограничивающий передвижение населения по всей территории страны с целью борьбы с распространением коронавируса.

В документе, который вступит в силу утром, речь идет о запрете на перемещение без уважительных причин. К таковым относятся рабочая или семейная необходимость, а также переезды в связи с состоянием здоровья, передает ТАСС.

Кроме того, прекращены любые спортивные состязания, включая национальный чемпионат по футболу. Тренировки под открытым небом для подготовки к Олимпийским играм и другим международным соревнованиям допускаются. Запрещены любые групповые встречи.

Принятые карантинные меры, касавшиеся ранее только северной области Ломбардия и ряда провинций в областях Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт и Марке, теперь распространены на всю территорию страны. Это означает закрытие всех развлекательных учреждений, включая музеи, театры и кинотеатры, а также ограничение работы коммерческих центров, в том числе в выходные и праздничные дни, ресторанов и других точек общественного питания.

До 3 апреля останутся закрытыми все учебные заведения. Кроме того, в стране закрыты все горнолыжные курорты.

Согласно последним данным, общее число инфицированных в Италии превысило 9 тыс. человек. Более 700 человек излечились, количество летальных исходов достигло 463. Италия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса.


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