США против формирования параллельного правительства в Афганистане
10.03.2020, 2:54, Новости дня
Соединенные Штаты выступают против любых попыток создать параллельное правительство в Афганистане, заявил в понедельник государственный секретарь США Майк Помпео, спустя несколько часов после того, как президент страны и его главный конкурент на выборах провели собственные церемонии инаугурации.
«Мы категорически против любых действий по созданию параллельного правительства и любого применения силы для решения политических проблем», – завил Майк Помпео.
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Русская служба «Голоса Америки»
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