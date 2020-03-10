США против формирования параллельного правительства в Афганистане

10.03.2020, 2:54, Новости дня

Соединенные Штаты выступают против любых попыток создать параллельное правительство в Афганистане, заявил в понедельник государственный секретарь США Майк Помпео, спустя несколько часов после того, как президент страны и его главный конкурент на выборах провели собственные церемонии инаугурации.

«Мы категорически против любых действий по созданию параллельного правительства и любого применения силы для решения политических проблем», – завил Майк Помпео.