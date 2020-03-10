Пентагон разрабатывает мобильный ядерный реактор

10.03.2020, 2:54, Новости дня

В понедельник американские военные заявили, что планируют использовать миниатюрный ядерный генератор, который можно будет легко перевозить, и который может бесконечно обеспечивать электроэнергией военную базу.

Министерство обороны США заключило три контракта на проектирование мобильных реакторов, рассчитанных на мощность от одного до пяти мегаватт.

Проект, получивший название «Пеле» (Pele), «включает в себя разработку безопасного, мобильного и усовершенствованного ядерного микрореактора для поддержки различных задач Министерства обороны, таких как производство электроэнергии для удаленных операционных баз», говорится в заявлении Пентагона.

В течение двух лет одна из трех компаний будет выбрана для производства прототипа.

Миниреактор должен легко вводиться в эксплуатацию и отключаться, а его вес должен быть менее 40 тонн, чтобы его можно было перевозить самолетом, кораблем или грузовиком.

«Они значительно снизят потребность в инвестициях в дорогостоящую энергетическую инфраструктуру», – говорится в заявлении Пентагона.

Некоторые эксперты в области ядерной энергетики скептически относятся к такой идее. Они отмечают, что атака, цель которой повредить такой реактор, могла бы вызвать утечку радиоактивного топлива или попадание ядерного материала в не те руки для изготовления низкотехнологичной «грязной бомбы».

«Что же может пойти не так?» – написал в Твиттере директор Ядерного информационного проекта Федерации американских ученых Ханс Кристенсен.

Пентагон также работает над другим проектом микрореактора, ориентированным на энергетические потребности военных объектов на территории США.

Проект предусматривает небольшие атомные генераторы мощностью от двух до 20 мегаватт, которые могут обеспечить военные базы, если те отключены от обычной электросети, например, в результате кибератаки.