N-TV — США с большим отрывом лидируют по продажам оружия в мире

10.03.2020, 2:35, Новости дня

За последние пять лет экспорт вооружений вырос по всему миру на 5,5%, причём лидером в этой сфере стали США, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. По данным исследовательского института Sipri, Америка всё активнее доминирует на рынке оружия, с большим отрывом опережая Россию, Францию, Германию и Китай.


Reuters

Как сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV, глобальный экспорт вооружений с 2015 по 2019 год вырос на 5,5%, причём по сравнению с предшествующим пятилетним периодом в последнее время на этом рынке явно доминируют США. Это установил исследовательских институт Sipri в Швеции. Крупнейшими экспортёрами оружия после США стали Россия, Франция, Германия и Китай.

Общая доля США в мировом экспорте тяжёлых вооружений составила 36%, благодаря чему Америка лидирует в данной отрасли с большим отрывом. При этом в период с 2015 по 2019 год Вашингтон увеличил свой экспорт вооружений на 23% по сравнению с предшествующим периодом.

Таким образом, США всё активнее доминируют в сфере продажи оружия, подчёркивает немецкий телеканал. Это началось не с приходом Дональда Трампа к власти — ещё при его предшественнике Бараке Обаме были согласованы крупнейшие поставки вооружений за прошедший пятилетний период.

США получают выгоду, в том числе, от большого спроса на Ближнем Востоке. Импорт вооружений там за последние пять лет возрос в результате множества конфликтов в регионе на 61%. Половина американского экспорта оружия за последние пять лет ушла на Ближний Восток, другая половина — в Саудовскую Аравию, отмечает эксперт Sipri Питер Вецеман. Одновременно с этим увеличился спрос на продвинутые американские военные системы и в других регионах мира — Европе, Австралии, Японии и Тайване. В общей сложности США поставляют оружие в 96 стран мира.

Отрыв от второго по величине экспортёра вооружений в мире в итоге только увеличился: в то время как доля США возросла с 31% до 36%, российский экспорт вооружений сократился с 27% до 21%. Сокращение российских поставок связано с существенно (на 18%) снизившимся спросом со стороны важнейшего покупателя вооружений — Индии. Примечательно, что экспорт российских вооружений в Сирию сократился на 87%, в то время как РФ оказывает Башару Асаду поддержку в сирийской гражданской войне.

Крупнейший экспортёр вооружений в ЕС — Франция — за последние пять лет продала за рубеж столько продукции оборонной промышленности, сколько не случалось с 1990 года. За пятилетний период поставки французского оружия за границу увеличились на 72% благодаря крупным сделкам с Египтом, Катаром и Индией.

Германия, рост экспорта вооружений которой составил 17%, а доля на рынке — 5,8%, опережает Китай и занимает четвёртое место в рейтинге. Поэтому, несмотря на несколько сдержанную политику в сфере экспорта вооружений Германия остаётся одним из крупнейших в мире поставщиков в этой отрасли.

Напротив, импорт вооружений наращивает Саудовская Аравия. За последние пять лет страна купила на 130% больше оружия, чем за предшествующий период — несмотря на то, что Германия прекратила поставлять ей свои вооружения. Саудовская Аравия заявила, что будет покупать необходимое оружие там, где сможет его получить. В первую очередь, это означает сделки с США, но также с Великобританией и Францией, отмечает немецкий телеканал N-TV.


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