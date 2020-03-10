Мнение: Надувные «Панцири»

10.03.2020, 2:17, Разное

Надувные "Панцирии" для введения противника в заблуждение.

Тема вновь получила актуальность в свете претензии ВС Турции на уничтожение двух "Панцирей" в Сирии (хотя 1 если и был уничтожен, то в Ливии, при этом есть разборы, что это был не "Панцирь", а "Роланд, да и по второму были весьма серьезные подозрения на видео-монтаж). "Панцири" же за последние пару месяцев сбили около десятка дронов под Триполи и неустановленное число в Идлибе (не считая кустарных БПЛА, которые регулярно сбивают на подлете к Хмеймиму). Турки также не признают большое число потерянных дронов Идлибе, признавая лишь две "Anka-S" и несколько "Байрактаров".

Кто в этом противостоянии завышал/занижал потери, со временем узнаем.