Эксперты объяснили, нужны ли пользователям первые мобильные CPU с отключенным GPU от Intel

10.03.2020, 2:07, Разное

Пользователи уже постепенно привыкли к процессорам Intel с отключенными графическими ядрами. Если раньше они присутствовали только в настольном сегменте, то сейчас появились и в мобильном.

Речь идёт о моделях Core i5-9300HF и Core i7-9750HF: первый чипсет – 4-ядерный с частотой 2,4-4,1 Гц, второй – 6-ядерный при максимальной частоте в 4,5 Гц. Что касается показателей стоимости и TDP, то они практически идентичны, а это удивило экспертов. Не секрет, что настольная версия с отключенным GPU должна стоить меньше обычной, однако ценообразование настольных и мобильных чипсетов разнится.

С настольными процессорами всё ясно – как преимущества, так и недостатки известны сразу, а вот с мобильными ситуация интереснее. Дело в том, что в данном случае покупатель становится владельцем ноутбука, поэтому ему сложно понять, сэкономил ли он на самом деле. Кроме того, при отключенном встроенном графическом ядре, минимальная нагрузка в ноутбуке приведет к активности дискретной видеокарты, потребляющей больше энергии.