В Пентагоне и НАСА перешли на удаленную работу из-за коронавируса

10.03.2020, 1:59, Новости дня

Сотрудники Пентагона и НАСА переведены на дистанционный режим работы на фоне вспышки коронавирусной инфекции. Соответствующее решение в американском космическом агентстве приняли после того, как у одного из работников исследовательского центра в Силиконовой долине обнаружили это заболевание.

В сообщении главы НАСА Джима Брайденстайна уточняется, что в воскресенье, 8 марта, стало известно, что сотрудник Исследовательского центра Эймса в Силиконовой долине «показал положительный результат на коронавирус».

«Центр Эймса временно в обязательном режиме удаленной работы с ограниченным доступом в центр до отдельного уведомления», – передает РИА «Новости» заявление Брайденстайна.

Также были отложены полеты самолетов в рамках трех научно-исследовательских программ.

В настоящее время специалисты выясняют, с кем контактировал зараженный. Доступ на объект сохранен только минимальному числу сотрудников.

В то же время в Пентагоне сообщили, что разрешили отпускать гражданских служащих на удаленную работу из-за коронавируса. Гражданским работникам все равно придется отчитываться об отработанных часах, а если они не будут работать – брать отпуск, уточнили в американском военном ведомстве.

Министерство обороны США насчитывает более 730 тыс. гражданских служащих.

Между тем число заразившихся новым коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 500 человек.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Новосад заявила, что до конца 2020 года в Украине не должно остаться школ с туалетами на улицах

16.01 / Витренко: У меня был отличный стиль жизни, я встречался с партнерами в Швейцарии и США. Работа в «Нафтогазі» для меня стала стрессом

04.02 / Эвакуированных из Китая в РФ поместят в карантин на 14 дней. Среди них один украинец

17.02 / НАТО назвало дискуссии с Россией интенсивными и открытыми

24.01 / ООН отправила на оккупированную территорию Донбасса более100 тонн гумпомощи

10.01 / Филарет отозвал подпись под документом о «новой церкви» Украины

19.01 / Саррадж призвал ввести в Ливию международные силы, если Хафтар не остановит наступление

07.02 / ВОЗ сообщила о нехватке средств индивидуальной защиты от коронавируса

01.02 / Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Детройт»

12.01 / Independent — на акции протеста в Иране задержали посла Великобритании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика