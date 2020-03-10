В Пентагоне и НАСА перешли на удаленную работу из-за коронавируса

10.03.2020, 1:59, Новости дня

Сотрудники Пентагона и НАСА переведены на дистанционный режим работы на фоне вспышки коронавирусной инфекции. Соответствующее решение в американском космическом агентстве приняли после того, как у одного из работников исследовательского центра в Силиконовой долине обнаружили это заболевание.

В сообщении главы НАСА Джима Брайденстайна уточняется, что в воскресенье, 8 марта, стало известно, что сотрудник Исследовательского центра Эймса в Силиконовой долине «показал положительный результат на коронавирус».

«Центр Эймса временно в обязательном режиме удаленной работы с ограниченным доступом в центр до отдельного уведомления», – передает РИА «Новости» заявление Брайденстайна.

Также были отложены полеты самолетов в рамках трех научно-исследовательских программ.

В настоящее время специалисты выясняют, с кем контактировал зараженный. Доступ на объект сохранен только минимальному числу сотрудников.

В то же время в Пентагоне сообщили, что разрешили отпускать гражданских служащих на удаленную работу из-за коронавируса. Гражданским работникам все равно придется отчитываться об отработанных часах, а если они не будут работать – брать отпуск, уточнили в американском военном ведомстве.

Министерство обороны США насчитывает более 730 тыс. гражданских служащих.

Между тем число заразившихся новым коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 500 человек.