Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

10.03.2020, 1:28, Новости дня

Жителя города Котовска в Тамбовской области задержали по подозрению в убийстве 13-летней девочки, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что вечером 7 марта 35-летний водитель сбил школьницу, возвращавшуюся домой с дискотеки.

Подозреваемый, по данным следствия, пытался скрыть следы преступления. Он погрузил тело в машину, вывез к водоему и сбросил в воду.

В поисках тела девочки участвуют около 600 человек. Во вторник начнут работу водолазы.

В начале марта Омский областной суд приговорил 28-летнюю жительницу Омска к 11 годам колонии за убийство двухлетней дочери из-за хлебных крошек.


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