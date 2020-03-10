Мнение: Зачем Путин обрушил нефтяной рынок и российскую экономику

10.03.2020, 1:18, Разное

То, что случилось, описать нормальными словами трудно. Потому что рациональных объяснений для этой откровенной дури — нет. Так что, извините за сленг.

В прошлый раз (2016) арабы нагнули Вована, он согласился на их ультиматум. Подписался на сокращение добычи нефти, хотя не собирался этого делать.

Три года потом ярился, уговаривал себя и всех окружающих, что ему это в масть, что это в его интересах (типа 6 трлн руб. для бюджета заработал). Но явно затаил обиду. И задумал обратку. Жизнь длинная — сочтёмся.

И вот отличный, как показалось Вовану, повод — цены на нефть падают из-за какой-то там фигни с коронавирусом. Арабы предлагают новые сокращения добычи. А Вован сразу встал в позу — типа это вам нужно, а мне пофиг. Давайте, уговаривайте меня. Давайте выясним, кто тут пахан и принимает решения.

А арабы — тоже птиц гордый. Не пнешь — не полетит. С поклоном не пошли. Решили, что прокатит все, как и в прошлый раз, и кинули ультиматум: соглашайся или рвем все договоренности.

Вован в непонятках: как же так, его не уговаривают, а снова пытаются нагнуть. Ну и уперся рогом. Ни в какую. Это же арабам надо — они первые начали предлагать снизить добычу и поддержать цены. Значит, их позиция слабее, сдадутся. Сами сократят добычу, а Вована оставят в покое с существующими ограничениями.

Не догнал Вован, что арабы готовы идти до конца. А они пошли. Разорвали соглашение. Теперь нефтяной рынок — на измене (страх, растерянность).

Пацаны на пустом месте, на старых обидах не смогли разойтись краями, полезли в бутылку…

Теперь всем будет хуже.

Вот только есть одна разница: арабы отвечают за базар своими деньгами (они ж монархи, нефтяные компании, как и резервы государства — это их собственность), а Вован отвечает не своими, а нашими деньгами…

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…