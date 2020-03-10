Зеленский о Путине: Я не чувствую его как партнера

10.03.2020, 1:14, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что большинство россиян не хотят войны с Украиной, но пока он не чувствует президента РФ Владимира Путина своим партнером в этом вопросе. Об этом он заявил в интервью журналистам The Guardian, стенограмма которого 8 марта была обнародована на сайте Офиса президента.

Этот фрагмент не вошел в опубликованную на сайте британской газеты версию беседы.

«Я не чувствую его как партнера. Наверное, партнерами Украина и Россия смогут быть, и я действительно хотел бы быть свидетелем этого не через 100 лет. Я хотел бы это увидеть. Потому что я уверен, что большинство россиян не хочет, чтобы была война. Понимаю, что из-за информационной волны, которая идет в Российской Федерации, процент людей, настроенных антиукраински, растет. Но есть поколение, которое родилось уже в 90-х годах, когда Украина и все республики Советского Союза стали независимыми странами, эти люди вообще не понимают, что такое Советский Союз», – сказал Зеленский.

Именно это поколение, по мнению президента Украины, не понимает, почему Украину называют частью какого-то образования.

«Я уверен, что они не понимают, как это – напасть на другую страну. Они не понимают, почему кто-то говорит, что Украина – это часть такая-то, Крым им подарили тогда-то. Это вообще не интересует этих людей. Они не понимают политику любого лидера, который посягает на независимость и территориальную целостность другой страны. Они современные. Они хотят жить, работать, путешествовать», – отметил Зеленский.

Он сказал, что в этом вопросе «очень постарается» достучаться до руководства России.

«И я это действительно делаю. Когда это произойдет? Я хочу, чтобы завтра, но я не могу жить в иллюзорном мире. Мы живем там, где мы живем», – констатировал глава государства.

Зеленский признал, что с Путиным договариваться «очень сложно, очень».

«Мы сели за стол переговоров. Знаете, говорят: «Идет, как по маслу». Но здесь «масла» вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед», – сказал президент Украины, напомнив, что с Россией тем не менее удалось договориться о двух обменах удерживаемыми лицами и домой с сентября 2019 года вернулось 111 человек.

В этом же интервью Зеленский сказал, что готов выйти из переговорного процесса с Путиным через год, если за это время не удастся достичь прогресса относительно урегулирования конфликта на Донбассе. По его словам, украинская власть может в течение года работать над соглашением об урегулировании конфликта, но не дольше.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Зеленский вступил в должность президента в мае 2019 года. Установление мира в Украине он называл целью своего президентства. Единственная его встреча с Путиным состоялась 9 декабря 2019 года в Париже в рамках нормандского саммита, который касался урегулирования ситуации на Донбассе.

После переговоров с Путиным Зеленский поделился впечатлениями от встречи. «У нас был разговор, он был разный, и напряженный, и иногда такой… мощный…» – сказал президент Украины. На вопрос: «Кто кого?» – он ответил: «Ну, я не знаю, кто кого. Мне кажется, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте говорить, что пока что ничья».

Путин на пресс-конференции отказался давать характеристику Зеленскому. Он сказал, что не отвечает на подобные вопросы, даже если они касаются мировых лидеров, которые уже покинули свои посты.