В Нидерландах начался процесс по делу MH17, цены на нефть обвалились. Главное за день

10.03.2020, 1:14, Новости дня

Крушение малайзийского Boeing. Суд

В юридическом комплексе Схипхол в Нидерландах начался судебный процесс по делу о гибели в 2014 году 298 пассажиров и членов экипажа Boeing авиакомпании Malaysia Airlines. 84 родственника погибших в крушении рейса MH17 уже потребовали компенсации, заявил председательствующий судья.

Четырех обвиняемых судят заочно. В зале присутствовал адвокат только одного из них, полковника Олега Пулатова.

Глава международной следственной группы Фред Вестербеке заявил, что и после начала процесса следствие продолжает искать доказательства и подозреваемых в деле MH17.

Суд по MH17. Первый день слушаний в Гаагском суде. Онлайн-репортаж

Коронавирус. Новые жертвы

На фоне снижения числа заболевших и умерших в Китае в Италии за прошедшие сутки скончалось наибольшее количество пациентов с начала эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 – 97.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире подтверждено 109 578 случаев заболевания в 105 странах. Умерло 3809 человек.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал пандемию коронавируса очень реальной.

«Черный понедельник»

Стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель – на фоне разногласий Саудовской Аравии и России относительно объемов добычи. Такое падение цен оказалось сильнейшим с 1991 года – со времени войны в Персидском заливе.

После обвала цен на нефть резко упали биржевые индексы целого ряда стран. Торги на нью-йоркской фондовой бирже впервые со времен финансового кризиса 2008 года были приостановлены.

В России рекордно подорожали доллар и евро.

Две инаугурации

По итогам выборов, прошедших в сентябре 2019 года, президентами Афганистана объявили себя Ашраф Гани, баллотировавшийся на второй срок, и премьер-министр Абдулла Абдулла. Оба провели церемонию приведения к присяге в Кабуле в один день.

Покушение на премьера

На премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука было совершено покушение в столице страны Хартуме. Взрыв прогремел, когда Хамдук ехал в кортеже. Политик не пострадал.