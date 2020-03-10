США начали выводить войска из Афганистана в рамках подписанного с талибами соглашения

10.03.2020, 1:14, Новости дня

США начала сокращать численность своих войск в Афганистане согласно достигнутым с движением «Талибан» договоренностям. Об этом 9 марта сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление представителя американских войск в Афганистане Сонни Леггетта. 

В течение следующих четырех с половиной месяцев количество американских военных в Афганистане должно уменьшиться с 13 тыс. до 8,6 тыс. 

Американский чиновник на условиях анонимности рассказал агентству, что Афганистан уже покинули сотни солдат. 

29 февраля США и движение «Талибан» подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане. Оно предусматривает постепенный вывод иностранных войск из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников. 

Если талибы выполнят свою часть соглашения, оставшиеся американские войска должны будут покинуть Афганистан в течение 14 месяцев.

2 марта, через несколько дней после подписания соглашения, талибы объявили о возобновлении наступательных операций против правительственных сил, поскольку президент Ашраф Гани отказался освободить 5 тыс. пленных-участников движения «Талибан», что является одним из условий для переговоров с афганским правительством. 9 марта агентство Reuters со ссылкой на пять источников сообщило, что Гани готовится издать указ об освобождении по меньшей мере 1 тыс. заключенных талибов на этой неделе, что  откроет путь для начала прямых переговоров. 

Вывод войск происходит на фоне политического кризиса в Афганистане. Два человека, считающие себя президентами Афганистана, – Гани, баллотировавшийся на второй срок, и премьер-министр Абдулла Абдулла – 9 марта провели инаугурацию. Гани был объявлен переизбранным президентом по итогам выборов, которые состоялись в сентябре 2019 года, но его конкурент Абдулла назвал результаты выборов «фальсификацией» и не признал их.

Вашингтон ввел войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры «Аль-Каиды» и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения «Талибан». Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»


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