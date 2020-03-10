США захотели включить в ДСНВ российский «Посейдон»

10.03.2020, 1:11, Новости дня

Соединенные Штаты хотят, чтобы Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3) охватывал новые и разрабатываемые российские системы, в том числе оснащенный ядерной энергоустановкой подводный аппарат дальнего хода «Посейдон», заявили в Госдепе.

«Мы должны убедиться в том, чтобы охватывалось не только то, что в настоящее время охватывается ДСНВ, но и целый ряд новых российских систем, которые [в данный момент] разрабатываются и не подотчетны ДСНВ», – передает ТАСС слова представителя американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, под ДСНВ, по мнению американской стороны, должны подпадать «такие новые системы, как оснащенный ядерной энергоустановкой, способный нести ядерное оружие подводный необитаемый аппарат «Посейдон».

Кроме того, в Госдепе заявили, что Соединенные Штаты рассматривают возможность продления ДСНВ путем включения в соглашение Китая, что предотвратит, по мнению Вашингтона, гонку вооружений.

В Госдепе заявили также, что, по мнению США, продление уже заложено в ДСНВ и должно быть подтверждено обменом дипломатическими нотами.

В Пентагоне уже заявляли, что если США, РФ и Китай заключат договор по контролю над вооружениями, в соглашении должны быть учтены тактические ядерные арсеналы стран, а также новейшие разработки России.