Пребывание в элитной клинике может обойтись Джигану в 200 тысяч рублей в день

10.03.2020, 1:07, Разное

Присутствие в лучшей наркологической клинике в Майями, куда попал Джиган, может стоить ему до 200 тысяч рублей в день. В центре Seaside Palm Beach предлагают даже личного шеф-повара.

Рэпер Джиган очутился в Seaside Palm Beach – клинике, где лечат наркозависимость и алкоголизм. Что случилось у него неведомо, но в женский праздник артист вышел на связь с подписчиками в Instagram и сообщил, что очень болеет и находится в «психушке».

Корреспонденты узнали, что больница, где проведет свое время музыкант, пятизвездочная и располагается у побережья океана. Обитателям предоставляются комфортные номера, оформленные в различных тонах. Там имеется кровать, телевизор, компьютер с интернетом. Также можно попросить услугу химчистки и личного шеф-повара.

Для почитателей спорта предлагают поля для гольфа, бассейн и теннисный корт. При соглашении можно приехать с детьми и домашними животными. Для малышей там есть специальное меню и разнообразный досуг. Питомца же можно брать только, если его вес не превышает 5 килограмм. Проживание в клинике обойдется Джигану в 200 тысяч рублей за один день.