Мнение: Не смейте травить «Красу полиции» — всех вычислить и пристрелить при задержании (фото)

10.03.2020, 1:05, Разное

Острое возмущение и у сотрудников МВД и просто у мужиков России вызвали негодяи, которые травят победительницу конкурса «Краса полиции». Ирина Ходыревская получила первый приз. Комментаторы пишут, что, наверно, «отец — девушки генерал», «жюри выбирало её «по-пьяни», девушку называли «лошадью», «грозой полиции» и прочими нехорошими словами, которые даже не хочется повторять.

Пресс-служба МВД по Курской области уточняет:

«Жюри оценивало, прежде всего, физическую подготовку девушек, умение стрелять, навыки оказания первой помощи и знание приёмов задержания».

Есть и более конкретные данные о девушке от ее начальства: «Ирина — сотрудник патрульно-постовой службы, а конкурс проходил в силовом ведомстве. Это значит, что баллы девушкам выставлялись за меткие попадания в мишень из ПМ, выполнение силовых упражнений и приёмов задержания, знание законодательства, оказание первой медпомощи. Всё это — часть профессии полицейского. Для того, чтобы участницам было интересно соревноваться, организаторы придумали различные творческие задания».

Всех бы вычислить, кто хамит девушке, и пристрелить при задержании. Даже жалко, что нельзя. Потому что Ирина Ходыревская — настоящая «красотка». Внешность — дело вкуса. Главное, она — профессионал своего дела. Коня на ходу остановит, в горящую избу войдет, преступника задержит, если потребуется.

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