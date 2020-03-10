Количество обстрелов в сирийском Идлибе снижается

10.03.2020, 0:29, Новости дня

Благодаря российско-турецким договоренностям, количество обстрелов в сирийском Идлибе снижается. Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.

По словам контр-адмирала, за прошедшие сутки обстрелов со стороны действующих незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Анкаре, не зарегистрировано.

Контр-адмирал также рассказал о ходе работы по оказанию помощи гражданам в восстановлении мирной жизни. По словам Олега Журавлева, за последние сутки проведено две гуманитарные акции в провинции Хасеке. Всего с начала процесса урегулирования общий вес гуманитарного груза составил почти четыре тонны.

Между тем Анкара запросила у НАТО дополнительную помощь по Сирии. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

"Мы ожидаем конкретной поддержки от всех наших союзников, — сказал он. — Напомню, что граница Турции с Сирией является в том числе и границей НАТО. Альянс должен проявить солидарность и оказать помощь в критический момент. Ситуация в Сирии угрожает Европе​​​".

"Ни одна страна Европы не вправе равнодушно смотреть на гуманитарную драму в Сирии. Мы ожидаем от НАТО солидарности и дополнительной помощи. Это необходимо и для защиты нашей границы, а также в связи с миграционным кризисом", — отметил президент Турции.


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