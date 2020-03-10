ВОЗ: угроза пандемии коронавируса стала «очень реальной»

10.03.2020, 0:11, Новости дня

Угроза пандемии нового коронавируса усилилась, однако вспышки заболевания в отдельных странах еще можно взять под контроль путем сочетания сдерживающих мер и способов смягчения последствий, заявила в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Теперь, когда вирус закрепился в столь многих странах, угроза пандемии стала очень реальной, – отметил в ходе пресс-конференции генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. – Но это будет первая в истории пандемия, которую можно контролировать. Сухой остаток в том, что мы не находимся во власти этого вируса».

Гебреисус напомнил, что 93 процента из 110 000 случаев заболевания, зафиксированных по всему миру, приходится на четыре страны. «Мы рады, что Италия принимает агрессивные меры для сдерживания эпидемии, и надеемся, что эти меры покажут свою эффективность в ближайшие дни», – добавил он.