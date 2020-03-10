Трамп назвал причиной спада на рынках ценовой спор России и Саудовской Аравии

10.03.2020, 0:11, Новости дня

В связи со спадом на финансовых рынках на фоне ценовой войны в нефтяном секторе и коронавируса президент США Дональд Трамп в понедельник днем проведет встречу со своими советниками по экономике, в том числе с министром финансов Стивеном Мнучином, который расскажет ему о возможных мерах борьбы с экономическими угрозами.

По словам источников в Белом доме, одна из предлагаемых инициатив – введение оплачиваемого больничного и экстренной помощи для малого бизнеса.

Совещание пройдет после того, как Трамп вернется из Флориды, где он посетил мероприятие по сбору средств в доме богатого спонсора.

В то время как индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник утром потерял более 2 000 пунктов, Трамп написал в «Твиттере», что в падении рынков виноваты Саудовская Аравия и Россия, развязавшие спор из-за цен на нефть и объемов добычи.

«Это, наряду с фейковыми новостями, является причиной спада на рынке», – написал он.

Трамп также отметил, что снижение цен на нефть благоприятно для потребителей, поскольку бензин станет дешевле.

Президент также постарался развеять опасения по поводу нового коронавируса.

По его словам, число смертей от этого заболевания в США ничтожно мало по сравнению с десятками тысяч жертв сезонного гриппа.

«Ничего не закрывается, жизнь и экономика идут своим чередом», – написал он.

По данным органов здравоохранения и Университета Джона Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США достигло 566, а умерли 22 человека.

Однако в комментарии Трампа оставлен без внимания тот факт, что от сезонного гриппа существует прививка, а вакцины, защищающей от вируса COVID-19, пока не существует. При этом эксперты прогнозируют, что уровень смертности у нового заболевания будет выше.

«Очевидно, рынки сегодня очень активны», – отметил министр здравоохранения и соцобеспечения Алекс Азар, комментируя активную распродажу активов на Уолл-стрит.

По словам Азара, «президент Трамп добился исторически сильной экономики», а основные экономические показатели по-прежнему остаются на хорошем уровне. «Здоровье населения и защита американских граждан – наш главный приоритет», – добавил Азар, являющийся членом рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом.

Выступая на территории Белого дома, Азар не стал отвечать на вопросы журналистов, но дал интервью каналам Fox News и Fox Business.

Вице-президент Майк Пенс и другие члены рабочей группы должны выступить перед журналистами позднее в понедельник.

Белый дом опровергает сообщения о том, что сотрудники получили официальные инструкции, предписывающие ограничить личные контакты.

«Хотя мы призываем всех американцев соблюдать разумные меры гигиены, мы работаем в обычном режиме. Я хотел бы вновь напомнить СМИ, что следует ответственно относиться к распространению информации», – заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.