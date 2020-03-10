Мнение: Сюрприз для Путина?

10.03.2020, 0:08, Разное

Как-то совсем скверно получилось. 4 марта Путин объяснить, что доходы россиян в последние годы падали из-за снижения цен на нефть. Прошло пять дней и сегодня, 9 марта стоимость нефти на лондонской бирже ICE упала за ночь на 30%, правда потом чуть-чуть отыграла.

Обвал цен на нефть привел в движение и курсы валют. Курс евро превысил 86 рублей, а курс доллара достиг 75 рублей.

Рухнула и стоимость ценных бумаг российских компаний на Лондонской бирже:

Сбербанк на 25,5%

Татнефть на 25,4%

Роснефть на 24,2%

Лукойл на 22,1%

Сургутнефтегаз на 21,6%

Мне вот интересно, Путин, когда рассказывал про связь доходов россиян со стоимостью нефти, уже знал о возможности подобного сценария развития событий? И честно предупредил россиян, что не мешало бы приготовиться затянуть пояса? Или и для него обвал цен на нефть и котировок ценных бумаг российских компаний стал полной неожиданностью?

Фотография отсюда