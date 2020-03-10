Мнение: Сюрприз для Путина?

10.03.2020, 0:08, Разное

Как-то совсем скверно получилось. 4 марта  Путин объяснить, что доходы россиян в последние годы падали из-за снижения цен на нефть. Прошло пять дней и сегодня, 9 марта стоимость нефти на лондонской бирже ICE упала за ночь на 30%, правда потом чуть-чуть отыграла.

Обвал цен на нефть привел в движение и курсы валют. Курс евро превысил 86 рублей, а курс доллара достиг 75 рублей.

Рухнула и стоимость ценных бумаг российских компаний на Лондонской бирже:

Сбербанк на 25,5%
Татнефть на 25,4%
Роснефть на 24,2%
Лукойл на 22,1%
Сургутнефтегаз на 21,6%

Мне вот интересно, Путин, когда рассказывал про связь доходов россиян со стоимостью нефти, уже знал о возможности подобного сценария развития событий? И честно предупредил россиян, что не мешало бы приготовиться затянуть пояса? Или и для него обвал цен на нефть и котировок ценных бумаг российских компаний стал полной неожиданностью?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / Ла Мано Пелуда или Волосатая рука — жуткие легенды Латинской Америки

12.02 / США рассказали о своем слабом месте в войне с Россией

05.03 / Мнение: Турцию для россиян не закроют?

08.01 / Гвинет Пэлтроу съехалась Брэдом Фэлчаком через год после свадьбы

10.01 / The Hill: Регионы России готовы к восстанию

10.02 / Медики рассказали о симптомах и причинах комы

23.05 / Медики запретили сочетать алкоголь и горячий чай

17.01 / Медики рассказали о способах определения серьезности укуса домашнего питомца

16.01 / Наука: Какой будет жизнь среди бессмертных

27.12 / Кондуктор выгнал школьницу из автобуса на мороз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика