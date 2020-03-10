Мнение: Сюрприз для Путина?
10.03.2020, 0:08, Разное
Как-то совсем скверно получилось. 4 марта Путин объяснить, что доходы россиян в последние годы падали из-за снижения цен на нефть. Прошло пять дней и сегодня, 9 марта стоимость нефти на лондонской бирже ICE упала за ночь на 30%, правда потом чуть-чуть отыграла.
Обвал цен на нефть привел в движение и курсы валют. Курс евро превысил 86 рублей, а курс доллара достиг 75 рублей.
Рухнула и стоимость ценных бумаг российских компаний на Лондонской бирже:
Сбербанк на 25,5%
Татнефть на 25,4%
Роснефть на 24,2%
Лукойл на 22,1%
Сургутнефтегаз на 21,6%
Мне вот интересно, Путин, когда рассказывал про связь доходов россиян со стоимостью нефти, уже знал о возможности подобного сценария развития событий? И честно предупредил россиян, что не мешало бы приготовиться затянуть пояса? Или и для него обвал цен на нефть и котировок ценных бумаг российских компаний стал полной неожиданностью?
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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