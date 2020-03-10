Нетрадиционный семейный союз с погибшим в бане мужчиной раскрыли его «вдовы»

10.03.2020, 0:07, Разное

Супруга и любовница Юрия Алферова раскрыли секрет своей жизни втроем. После его гибели в бане от сухого льда «вдовы» признались в «особенной личной жизни».

Знакомство блогера Елены Переверзевой, подруги Екатерины Диденко, с погибшим и его супругой произошло на одном вечере для взрослых. Идея совместных отношений была положительно воспринята всеми участниками нестандартного союза. Историю подтвердила и официальная теперь уже вдова Екатерина Алферова. Обе утверждают, что были счастливы вместе, собирались иметь детей и планировали прожить долго в любви и гармонии. По их словам, Алферов собирался представить всем родственникам и знакомым обеих жен и не хотел делать из этого тайну.

После его трагического ухода женщины вместе оплакивают «своего любимого мужчину» и призывают всех не осуждать их. Любовь бывает разная, написала Переверзева в Сети. Кроме того, «вдовы» не признают чужое мнение, тем же, кто осмелится высказывать альтернативную точку зрения об их союзе, читать нотации или критиковать, грозят блокировкой.