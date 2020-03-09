Медведев призвал фракции Госдумы поддержать изменения в Конституции

09.03.2020, 23:59, Новости дня

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что фракция единороссов в Госдуме во вторник поддержит во втором чтении законопроект о поправке к Конституции, а также призвал остальные фракции принять такое же решение.

«Значимость поправок, вынесенных на рассмотрение Государственной думы, понятна каждому депутату. Фракция «Единой России» сегодня в ходе второго чтения законопроекта поддержит поправки. Мы призываем наших коллег из других фракций также поддержать их. Это будет ответственное и взвешенное политическое решение», – передает ТАСС текст заявления Медведева.

Глава ЕР заверил, что партия в ходе подготовки ко всероссийскому голосованию по изменениям в основном законе страны 22 апреля «будет делать все, чтобы оправдать высокую оценку главы государства, которую он дал на встрече с руководителями думских фракций». Медведев напомнил, что ранее президент Владимир Путин отметил «большой вклад «Единой России» как крупнейшей фракции и ведущей партии страны» в рамках работы по подготовке законопроекта ко второму чтению.

Медведев заметил, что единороссы провели большую работу в регионах, собирая предложения от граждан, и большинство конструктивных идей нашли отражение в поправках. Председатель партии выделил социальный блок поправок.

«Их смысл в повышении качества и уровня жизни, поддержке семьи, ее ценностей, всесторонней защите детей, обеспечении доступного, качественного образования и здравоохранения, достойного уровня жизни людей старшего возраста. Именно этими направлениями руководствуется в своей работе «Единая Россия». Именно поэтому партия поддержала новеллы, предложенные президентом», – указал он.

«Другой важный момент, который отмечали наши граждане, – укрепление суверенитета российского государства. Поправки обеспечивают независимость нашей страны, ставят во главу угла интересы россиян», – резюмировал Медведев.

Ранее все руководители думских фракций встретились с президентом Владимиром Путиным. На встрече глава государства заявил, что необходимые конструктивные решения по поправкам в Конституцию РФ найдены. Он также выразил благодарность лидерам фракций за поступившие от их депутатов предложения, которые вошли в законопроект при подготовке ко второму чтению.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, не озвучив окончательной позиции его фракции, назвал решение внести изменения в конституцию прогрессивным. По словам председателя ЛДПР Владимира Жириновского, ни одна поправка не несет в себе отрицательного смысла, при этом ряд из них расширяют полномочия парламента. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил о готовности его фракции рассматривать законопроект «во втором и третьем чтениях».

Политолог Дарья Кислицына в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечала, что парламентские партии внесли множество поправок, многие из которых в итоге были приняты, «если уж не буквально, то по духу».

Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, какую роль сыграла оппозиция в поправках к Конституции.

Если второе чтение законопроекта о поправке к основному закону пройдет успешно, третье чтение может состояться уже 11 марта, в таком случае в тот же день принятый закон будет направлен на одобрение в Совет Федерации.

Во вторник Госдума рассмотрит во втором, основном чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, включая положения о процедуре их вступления в силу. С момента первого чтения к документу поступило порядка 400 поправок, часть из которых профильный комитет рекомендовал нижней палате принять, часть – отклонить.

Законопроект о поправке к Конституции был внесен Владимиром Путиным в нижнюю палату парламента 20 января, первое чтение документа прошло 23 января. В основу инициативы легли тезисы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались в том числе расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий и приоритета Конституции перед международными договорами в российском правовом пространстве.

Проектом закона предусматривается внесение изменений в главы Конституции с третьей по восьмую («Федеративное устройство», «Президент РФ», «Федеральное собрание», «Правительство РФ», «Судебная власть и прокуратура», «Местное самоуправление»).