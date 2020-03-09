На контрасте: Меган Маркл и Кейт Миддлтон на службе в честь Дня Содружества

09.03.2020, 23:53, Разное

То, чего все так долго ждали, свершилось — несколько минут назад Кейт Миддлтон и Меган Маркл с мужьями, принцами Уильямом и Гарри, появились на ступенях Вестминстерского аббатства, чтобы принять участие в специальной торжественной службе по случаю Дня Содружества. Этот праздник традиционно отмечается в Великобритании во второй понедельник марта и является очень важным для королевской семьи. 

Приехали пары, впрочем, порознь. Первыми перед ликующей толпой появились герцог и герцогиня Сассекские. Меган, которая за последние несколько дней демонстрировала голливудский шик, и в этот раз сумела поразить публику нарядом. Выбор герцогини пал на закрытое платье изумрудного цвета, которое она дополнила шляпкой с вуалью в тон, сумочкой глубокого зеленого оттенка и туфлями нюдового цвета. Гарри предпочел голубой костюм, подкладка пиджака которого в точности повторяла оттенок платья Меган. 

Гарри и Меган

Для пары это мероприятие станет последним, в котором они принимают участие от лица короны. А чтобы подчеркнуть этот момент, в процессию были внесены изменения. Так, Меган и Гарри не будут участвовать в традиционном служебном шествии. Вместо этого им выделены специальные места в зале.

К слову, за пару часов до события стало известно, что и Кейт с Уильямом не присоединятся к королеве Елизавете II в этой процессии. С чем связаны такие перемены, не уточняется. Изменился и порядок появления их на публике. Если в прошлом году Кейт и Уильям приехали одними из первых, то в этот раз подданные Великобритании увидели их после того, как Меган и Гарри заняли свои места в церкви.

Кейт Миддлтон

Кейт и Уильям

В отличие от своей невестки, Кейт Миддлтон выбрала для мероприятия оттенки красного: пальто винного цвета французского дизайнера Кэтрин Уолкер, в котором мы видели герцогиню во время Рождества в Сандринхеме в 2018 году, она дополнила замшевыми туфлями на каблуке от Gianvito Rossi, шляпкой с цветком и аккуратным клатчем. Из драгоценностей Кейт украсила себя парой серебряных сережек и своим знаменитым синим сапфировым обручальным кольцом.

Среди других присутствующих были премьер-министр Борис Джонсон и его беременная невеста Кэрри Саймондс,  Джери Холлиуэлл и ее 13-летняя дочь Блубелл, а также певцы Александра Берк и Крейг Дэвид.


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