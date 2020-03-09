Мнение: Могучий мозг ИгорьИваныч… и Китай

09.03.2020, 23:44, Разное

Мой любимый в последние годы «нефтяной» экономист-аналитик Сергей Ляпунов из ФБ — он как Миша Леонтьев по остроте и легкости пера… только еще «тот» Леонтьев, из 90-х, когда он был еще молодой, злой и голодный публицист, к тому ж играющий за силы Света. В общем, Ляпунов выдал сегодня вот этот блестящий текст (из которого многое становится ясно):

» 1. Гениальная стратегия. За прошедшие 10 лет Россия нарастила экспорт нефти в Китай в 4.5 раза и стала крупнейшим в мире поставщиком черного золота в Поднебесную. В 2018-ом российский нефтеэкспорт в КНР превышал саудовский в 1.3 раза, американский — в 5.8 раз. В 2019-ом (последний год перед коронавирусом) разрыв еще больше увеличился, поскольку США (как в воду глядели; на самом деле — из-за торговой войны) снизили поставки нефти в Китай на 40%, саудиты тоже несколько притормозили, и только РФ продолжала кочегарить до последнего.

2. Могучий мозг игорьиваныч. Главным мотором российско-китайской дружбы взасос (на самом деле — китайского экономического ига) стала Роснефть и ее прозорливый шеф (известный тем, что вступил в КПСС за год до развала СССР). На Роснефть сегодня приходится свыше 3/4 российских поставок нефти в КНР. Доля Китая в экспорте Роснефти превышает 40% — запредельный риск низкой диверсификации сбыта. Для сравнения: доли Канады и Южной Кореи — двух крупнейших потребителей американской нефти — в нефтеэкспорте США составляют 15% и 14% соответственно.

3. Деньги проели, обязательства остались. Еще в 2013-ом Роснефть заключила контракт с китайской CNPC о поставках 325 млн тонн нефти на 25 лет. Размер предоплаты, со слов Путина, составил $70 млрд. К настоящему времени, по информации СМИ, поставками нефти закрыта лишь половина этой суммы. Чтобы рассчитаться за оставшиеся $35 млрд по текущим ценам, игорьиванычу придется бесплатно поставить CNPC еще 150 млн тонн — трехлетний объем китайского экспорта Роснефти. Угадайте, от каких поставок на фоне коронавируса китайцы откажутся в первую очередь: от тех, что уже оплачены, или от тех, за которые надо платить? Ответ очевиден.

4. А проблем-то и без Китая хватало. В 2019-ом Роснефти пришлось расплачиваться по кредитам (которые при игорьиваныче увеличились в 100 раз) исключительно за счет проедания накопленной денежной подушки. Согласно отчетности по МСФО, операционный денежный поток компании — поступления на счета минус расходы на деятельность — за год составил 1.1 трлн рублей. Две трети этой суммы Роснефть направила на капитальные вложения. Остатка хватило, чтобы выплатить проценты по долгам, а на дивиденды акционерам уже пришлось тратить резервы. В итоге долги компании уменьшились с 8.5 триллиона рублей до 7.8 триллиона, а денежная подушка сдулась втрое. В результате чистый долларовый долг Роснефти не сократился, а даже вырос — с $17.4 млрд до $21.3 млрд. Чистый долг в евро достиг 3.8 млрд, хотя на начало года был отрицательным.

5. То ли еще будет, ой-ёй-ёй. Сегодня Роснефть заявляет, что перебоев с поставками ее нефти в Китай на фоне коронавируса не наблюдается. К этим заявлениям надо относиться так же, как к вчерашнему перлу пресс-секретаря игорьиваныча о том, что выход из сделки ОПЕК выгоден для России (а по утру они проснулись и — минус 30%). Перебоев с поставками нефти в Поднебесную пока якобы нет лишь потому, что в трубу не заглянешь, а в китайских портах сейчас простаивают те танкеры, которые отгружались еще до коронавируса. Подождем новых отгрузок. Гораздо оперативнее на коронавирус реагирует, например, потребление электроэнеогии, которое, по данным Goldman Sachs, рухнуло сегодня в Китае до 50% от среднего показателя прошлого года. Или потребление угля (а уголь в Китае свой, его танкерами возить не надо), съежившееся, по оценкам Goldman Sachs, до 60% от среднего показателя 2017-2019 годов.

6. Чужая душа потемки (роман «Идиот»). И всё же несколько версий того, зачем игорьиваныч развалил сделку с ОПЕК:

— ударенная коронавирусом гораздо больнее всех нефтекомпаний мира, Роснефть решила пристроить огромные объемы своего высвобождающегося китайского экспорта на новые рынки. В ситуации стабильности контрактов и цен сделать это почти невозможно, а вот в сражениях ценовой войны можно попробовать. В крайнем случае, как учил Хозяин, на миру и смерть красна;

— лишившись противовеса в лице Медведева, шеф Роснефти пошел вразнос. 6 марта — в день, когда ОПЕК была неожиданно послана в короткое сексуальное путешествие — все окончательно убедились, что оба январских топ-назначения были пролоббированы игорьиванычем. Относительно нового генпрокурора сомнений и так не было, а вот про крышу Мишустина ходило много версий. Теперь правительство откровенно смотрит в рот Роснефти, а мы имеем редкую возможность понаблюдать, на что способна обезьяна с гранатой, выпущенная на свободу;

— они и правда решили жестко наехать на американских сланцевиков. Флаг им в руки, барабан на шею, санитарам приготовиться. Напомню лишь, что (i) сланцевики обеспечили ценовым хеджем порядка 60% своих годовых поставок, так что наезжать придется долго (а если осенью Трампа попрут, что будете делать?); (ii) законсервировать и вновь расконсервировать сланцевую скважину на два порядка дешевле и быстрее, чем конвенциональную, так что замучаетесь пыль глотать (еще одна цитата оттуда же); (iii) чтобы обыграть сланцы по части себестоимости, игорьиванычу придется сильно меньше воровать и тупить. И если первое еще хоть как-то можно себе представить, то второе — однозначно нет.

7. Сухой остаток. Игорьиваныч! Кирдык не просто рядом. Он уже здесь» (СЕРГЕЙ ЛЯПУНОВ).