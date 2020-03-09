Остов мечты

09.03.2020, 23:35, Разное

Главная особенность «российского Диснейленда» — он во всем чуть-чуть недоделан: фоторепортаж из развлекательной зоны.

В конце февраля в Москве открылся «Остров мечты» — парк аттракционов, который многие уже прозвали «российским Диснейлендом». На открытие крупнейшего в Европе крытого развлекательного центра приехали мэр столицы Сергей Собянин и даже сам президент Владимир Путин. Однако что-то пошло не так: пользователи соцсетей новый проект мгновенно «затроллили» — да так, что даже создатель парка Амиран Муцоев дал интервью о том, как расстраивают и огорчают его творческую душу подобные шутки и замечания. Редакция «Новой» отправила фотокорреспондента Викторию Одиссонову внутрь чертогов детских развлечений, чтобы проверить, правда ли все так ужасно или москвичи просто превратились в окончательных снобов?

«Остров мечты». Главный вход. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

«Это только для инвалидов», — сотрудник метрополитена строго преграждает проход к лифту двум семейным парам с колясками, и им ничего не остается, как взять детей и коляски под мышки и тащить их сначала вверх по лестнице, а затем снова вниз, чтобы наконец-то добраться до нового центра притяжения детских улыбок в Москве.

До российской версии Диснейленда — парка «Остров мечты» — добраться можно, конечно, куда быстрее, чем до его зарубежных собратьев: сам парк развлечений находится в черте Москвы, в нескольких станциях метро от кольца. Доезжаешь до станции «Технопарк» на метро, или же с комфортом приезжаешь на машине — и, скорее всего, найдешь себе место на огромной парковке. Звучит вроде бы круто, однако на деле парковка личного автомобиля в будний день вам обойдется в 100 рублей в час, а в выходной — в два раза дороже. А после выхода на станции «Технопарк» вы будете еще минут 10 бродить по лестницам вверх-вниз, чтобы пройти к нужному вам выходу.

Фото из соцсетей

Спустя неделю после открытия «Острова мечты» интернет ломится от обидных мемов в его адрес: начиная с фотосравнений «Кто вас встречает при входе в Диснейленд в Европе и в Диснейленд в России» (во Франции — сказочные существа Диснеевских фильмов; в РФ — полицейские, стоящие вдоль ограды) и заканчивая грустными афоризмами из серии «Какие мечты, такой и остров».

Впрочем, полиция у ограды уже никого не встречает: видимо, это была мера предосторожности в день приезда Путина. Зато длинную дорожку, ведущую ко входу, вы точно пройдете со смешанным чувством. Играет музыка из колонок — прямо как во французском Диснейленде! — но фонтаны не доделаны, в них валяются остатки строительного мусора и выброшенных посетителями рекламных листовок, а по бокам, за невысокими кустиками тянется нескончаемая серая парковка. Такая же парковка во французской версии Диснейленда в духе социализма запрятана подальше от глаз приезжающих в парк на общественном транспорте — это к вопросу о сравнениях.

При входе — досмотр в восемь рук на четырех рамках металлоискателей. И нет, это все еще не вход в сам парк развлечений, а только проход в торговый центр, с которым он сопряжен. Сама по себе задумка торгового центра неплохая: налицо попытка воссоздать улицы Европы с фасадами старинных домов. Но сама идея точно не нова: например, в том же Outlet в Черной грязи или во Внуково Village вы точно так же можете побродить по улочкам Парижа или Барселоны. Еще несколько сот метров через галереи с табличками «Скоро открытие» на еще не открывшихся магазинах и кафе (напоминаю: с момента открытия прошла неделя) — и я практически у цели.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

В самом центре заведения расположена касса, где можно приобрести билеты — дорогие даже по московским меркам. Один билет на взрослого (с 10 лет) в будний день будет стоить 2200 рублей, а в выходной — 2900 рублей. Билет на ребенка до 10 лет в будний день — 1900 рублей, а в выходные и праздничные — 2600 рублей.

То есть даже идя в парк вдвоем, а не всей семьей, вы потратите минимум около 4000 рублей за один проход.

При этом сразу имейте в виду: из парка выйти можно всего лишь один раз. Хочешь попасть внутрь снова — доставай еще две купюры с островом Русский.

Вход в парк плавно перетекает из торгового центра: турникет — и вот я наконец-то в самом «Острове мечты». Сам парк разбит на 9 тематических зон: «Деревня Смурфиков», «Черепашки-ниндзя», Hello Kitty, «Отель Трансильвания», «Маугли в стране динозавров» (господин создатель парка явно любитель кроссоверов), «Гонка мечты», «Заброшенный дом», «Замок Снежной королевы» (здесь явная аллюзия на диснеевский мультфильм «Холодное сердце») и «Сказочная деревня».

— Комната-а-а с корги! — мимо меня проносится девочка лет шести. За ней, минуя деревню Смурфиков, несется бабушка.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— Мы здесь уже несколько часов, много где побывали, — гражданка по имени Ирина то и дело ищет взглядом свою непоседливую внучку. — Нравится. Будний день, народу мало, карусели вот. Есть, конечно, страшные аттракционы для маленьких. А цена на билет не смущает: мы в очередях не стоим, очень комфортно. Анимации, жалко, не так много: не поют, не танцуют. Ну, может, это просто все в выходные происходит. Но без этого скучновато ребенку.

Аниматоры на площадках есть, но их и правда немного: Буратино вдвоем с Черепахой ходят рядом с кукольным театром, на котором очередная надпись из серии «Скоро открытие», недалеко от Замка Снежной королевы двое снеговиков играют с белым медведем в снежки, а в зоне «Маугли» динозавры дают потрогать свои зубы детям, которые с восторженным визгом носятся вокруг них. Без разрешения пресс-службы аниматоры отказываются разговаривать с журналистами: даже на мой вопрос, как им вообще все, происходящее в парке, они молча и как будто даже со страхом смотрят в сторону парня в серой футболке — одного из администраторов.

Тематическая зона «Маугли в стране динозавров». Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Аниматор в костюме динозавра. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

А вот продавец одного из тематических магазинов ввиду полного отсутствия других покупателей с удовольствием рассказывает мне про первую неделю работы:

— В первый день наплыв был огромный — ну Путин же приезжал. Наверное, больше сотни тысяч человек было. Во второй день [1 марта — воскресенье] уже намного меньше пришло. Большинство, конечно, с утра приходят: как парк в полдень открывается, так и приходят. Сначала покатаются, потом к нам заходят. Больше игрушки покупают: вот в первый день много ящериц ушло, хамелеонов, динозавров. На футболки пока меньше спрос. Но дизайнеры у этого всего — наши, российские, прямо для «Острова мечты» специально разрабатывают.

Цены на сувениры тоже вполне обычные для туристических мест: например, стакан для кофе из заброшенного дома ужасов будет стоить около 700 рублей.

Но в целом цены московских родителей, похоже, все же не сильно смущают: сюда приезжают даже семьями по пять-шесть человек.

— Мы катались вот тут на «Змее», просто великолепно! — москвичка Настя пришла в парк с молодым человеком и тетей с племянником. — Слезы и сопли просто от удовольствия. И вот катались на «Храме огня»: покружили там, покачали. Для взрослого полторы минуты, мне кажется, вполне достаточно. Грустно, что еще не все аттракционы работают, но по дизайну тут очень все здорово! Особенно если сравнивать с нашим детством: у нас все-таки такого не было, так что даже взрослому здесь интересно.

В отличие от многих встречаемых мной гостей парка Настя — одна из немногих, кто говорит о желании вернуться, большинство же согласно с тем, что парк интересный, однако больше одного раза здесь делать нечего.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— Я был в Испании, в Порт Авентура, даже сравнивать смысла нет, — с Владом и Яной мы стоим в одной очереди на американские горки. Перед нами — человек 15, но очередь тянется крайне медленно. — Здесь просто детские развлечения, а там есть горки, на которых в любом возрасте покататься интересно.

— На месте этого центра был огромный природный парк Нагатинской поймы. Как думаете, стоило ли это все того, чтобы вырубить деревья? — задаю я ребятам вопрос, который в качестве обвинения создателям парка звучал в соцсетях после открытия «Острова мечты».

— Я, если честно, не знаю, в Москве не так много парков, наверное, не стоило… — Яна очень аккуратно подбирает слова.

— А я думаю, стоило! — рубит Влад. — Ну вопрос еще, что это был за парк? В Москве тоже куча парков, никто не гуляет. Вон, в Строгино, Сокольниках — никто не гуляет. Просто построили бы вот такой же парк где-то в Подмосковье — туда нужно было бы час добираться на автобусе или на электричке. Другое дело здесь — в черте города: вышел из метро — и вот. Удобно. А кто хочет погулять — пусть едут в область гуляют.

Наиболее «опасные» аттракционы для детей постарше. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Тематическая зона «Черепашки-ниндзя». Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

КСТАТИ

Строительство «Острова мечты» на протяжении несколько лет сопровождалось большими протестами со стороны местных жителей и активистов-экологов. «Российский Диснейленд» построен в Нагатинской пойме, где раньше обитали редкие для Москвы виды птиц, животных и рыб (некоторые из них даже были внесены в Красную книгу Москвы): ястребы, соловьи, пустельга, стрекозы, щуки. Общественный протест переубедить московские власти не смог.

15 человек перед нами в очереди на «Гонку мечты» стоят еще полчаса, что довольно долго для аттракциона, который меньше чем за минуту проносит вас по 50-метровому подобию американских горок в VR-очках, имитируя гонки будущего между башнями Москва-сити. И вроде бы эта картинка должна символизировать тезис «как похорошела Москва», но остается непонятным, какой смысл тогда был выстраивать целый аттракцион с горками, если серую действительность вам все равно закроют тесными и невероятно давящими очками?

В очереди на аттракцион «Гонка мечты». Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Заброшенный дом с привидениями. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

ПРОДОЛЖЕНИЕ