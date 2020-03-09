В Таиланде роботы ухаживают за пациентами с коронавирусом

09.03.2020, 23:30, Разное

Новым «умным» роботам с поддержкой технологии 5G приходится расширять свои возможности. Так, в Таиланде они начали ухаживать за больными, у которых был диагностирован коронавирус. Соответствующий проект проводится оператором сотовой связи AIS и научными сотрудниками, представляющими университет Чулалонгкорн.
Роботам необходимо наблюдать за людьми, помещенными на карантин, а также ухаживать непосредственно за больными. Благодаря машинам медикам приходится реже контактировать с инфицированными людьми, что понижает вероятность их заражения. Теперь взаимодействовать с врачами можно посредством видеоконференций. Своевременно поступающая информация помогает специалистам быстрее обследовать пациентов и ставить точный диагноз. В ближайшее время роботы будут связаны с оборудованием и смогут измерять давление или температуру.

На сегодняшний день в Таиланде выявлено около 50 случаев заболевания коронавирусом. Вылечиться удалось 33 пациентам, один человек умер. Всего на планете количество больных превысило отметку в 105 тысяч.


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