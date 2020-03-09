Беременная Кэти Перри сообщила о смерти своей 99-летней бабушки

09.03.2020, 23:07, Разное

Кэти Перри пояснила о смерти своей бабушки Энн Хадсон. Беременная певица посвятила родственнице пост Instagram.
Совсем недавно Кэти Перри порадовала поклонников новостью о своей беременности, однако почти сразу потрясла публику печальным известием. В возрасте 99 лет из жизни ушла бабушка певицы. На своей странице в Instagram знаменитость разместила ряд совместных фотографий с родственницей и написала трогательные слова.

Перри рассказала, что её бабушка умерла вчера, но сил говорить об этом тогда у артистки не было. Американская исполнительница задалась вопросом о существовании загробной жизни и о том, получит ли душа, которая сейчас находится в ожидании появления на свет, поцелуй от её бабушки. Знаменитость также выразила надежду на то, что «там» у её близкой родственницы есть любимое вино и самый лучший наряд.

«Все, что есть у меня это от отца, а у него от нее. Я очень благодарна ей, что она сделала из нас настоящую семью», — написала Перри.
Звезда также добавила, что всегда будет восторгаться бабушкой. Кроме того, для певицы Энн Хадсон является образцом, ведь она прошла Великую депрессию и вырастила троих детей.

Поклонники принялись утешать исполнительницу. Многие интернет-пользователи написали в комментариях под постом слова поддержки, а также призвали певицу не переживать слишком сильно, чтобы не навредить будущему ребёнку.


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