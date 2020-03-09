Наталья Лапина секс с Александром Абдуловым запомнила меньше, чем с Микки Рурком

09.03.2020, 23:07, Разное

Отечественная актриса театра и кино, эстрадная исполнительница Наталья Лапина в одном из недавних интервью вспомнила о романе с Александром Абдуловым. Артистка призналась, что возлюбленный иногда выпивал, а потом устраивал ей истерики, а секс с ним ей запомнился меньше, чем с интим с Микки Рурком.
Наталья Лапина известна не только ролями в кино или исполненными на сцене композициями, но и бурными романами со знаменитостями, в своё время считавшимися «секс-символами». Среди её бойфрендов, к примеру, были такие звёзды как Микки Рурк и Александр Абдулов. Вспоминая последнего актриса говорит, что в целом их отношения можно назвать лёгкими и дружественными. Однако иногда Абдулов проявлял худшие черты характера, особенно это проявлялось в нетрезвом состоянии. Тогда артист мог «на ровном месте» устроить истерику, что было достаточно неприятно.


При этом Наталья Лапина заметила, как житель Александр Абдулов запомнился ей обходительным и приятным, с ним было весело и легко. Относительно интимных отношений артистка говорит, секс с Рурком – просто незабываем, а вот Абдулов в этом плане с заокеанским коллегой не идёт ни в какое сравнение.


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