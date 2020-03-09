Италия закрыла все горнолыжные курорты из-за коронавируса

09.03.2020, 22:59, Новости дня

Итальянские власти приняли решение закрыть все горнолыжные курорты страны из-за распространения коронавируса нового типа, сообщил министр по региональным вопросам Франческо Бочча.

«Мы решили закрыть все горнолыжные курорты в стране с утра вторника», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Кроме того, в понедельник Национальный олимпийский комитет Италии принял решение об отмене всех спортивных мероприятий на территории республики до 3 апреля.

Также власти страны решили закрыть все детсады, школы и университеты в автономном сообществе Мадрид в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса, передает РИА «Новости».

По данным газеты Pais, эта мера затронет более 1,2 млн студентов и более 95 тысяч преподавателей. Отмена занятий начинается в среду и продлится 15 дней.

Согласно последним данным, количество летальных исходов в стране от вызванного коронавирусом заболевания за сутки увеличилось на 97, общее число умерших достигло 463 человек. Число инфицированных в настоящее время составляет 9172. Италия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса.

Заболевание распространилось на 100 стран мира.