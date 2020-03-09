Италия закрыла все горнолыжные курорты из-за коронавируса

09.03.2020, 22:59, Новости дня

Итальянские власти приняли решение закрыть все горнолыжные курорты страны из-за распространения коронавируса нового типа, сообщил министр по региональным вопросам Франческо Бочча.

«Мы решили закрыть все горнолыжные курорты в стране с утра вторника», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Кроме того, в понедельник Национальный олимпийский комитет Италии принял решение об отмене всех спортивных мероприятий на территории республики до 3 апреля.

Также власти страны решили закрыть все детсады, школы и университеты в автономном сообществе Мадрид в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса, передает РИА «Новости».

По данным газеты Pais, эта мера затронет более 1,2 млн студентов и более 95 тысяч преподавателей. Отмена занятий начинается в среду и продлится 15 дней.

Согласно последним данным, количество летальных исходов в стране от вызванного коронавирусом заболевания за сутки увеличилось на 97, общее число умерших достигло 463 человек. Число инфицированных в настоящее время составляет 9172. Италия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса.

Заболевание распространилось на 100 стран мира.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / США запланировали передать Украине современные боевые катера

09.02 / Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов

26.02 / Украина будет отмечать День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя

17.01 / Автоновости: Skoda Kamiq отправили на бездорожье – но «виртуально»

31.01 / Зеленский неприятно поразил Горбачева

11.02 / Появился официальный трейлер смартфонов Samsung Galaxy S20

15.01 / В Киевской области в результате пожара погибли три человека, из них двое детей

29.01 / В Киеве инженер три месяца прослушивал Судебную администрацию

14.01 / В Киеве в поликлинике на ребенка упали металлопластиковые двери

26.01 / 26 января на Донбассе погибли два украинских военнослужащих, еще двое травмированы – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика