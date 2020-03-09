Мосбиржа повысила верхнюю ценовую границу доллара до 76,39 рубля

09.03.2020, 22:59, Новости дня

Московская биржа установила верхние ценовые границы доллара (76,3951 рубля) и евро (87,3131 рубля) на предстоящее во вторник, 10 марта, открытие торгов.

«В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов, ПАО «Московская биржа» до старта торгов 10 марта 2020 г. будут изменены значения ценовых границ и границ рыночного риска», – передает ТАСС сообщение Мосбиржи.

Также установлена нижняя граница на нефть марки Brent на уровне 36,86 доллара за баррель.

Отмечается, что данные значения предварительные, итоговые показатели будут опубликованы до 09.00 мск во вторник.

В понедельник курс евро превысил 85 рублей, курс доллара стал выше 74 рублей. 

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по новому соглашению о добыче нефти. В итоге цены на нефть рухнули более чем на 30%, хотя в понедельник отыграли треть обвала.


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