Мнение: Кто виноват и чего ждать

09.03.2020, 22:37, Разное

А гвинеец Сэм Брук

Обошел меня на круг,

А еще вчера все вокруг

Мне говорили: «Сэм — друг»

(В.Высоцкий)

Сейчас доллар в Москве продается за 76-78 руб.

При официальном курсе ЦБ 67,52.

На 10 рублей дороже.

Сегодня выходной и биржа была закрыта. Поэтому настоящую реакцию рынка на резкое падение нефтяных цен узнаем только завтра.

Что произошло?

После разрыва соглашения ОПЕК+ Саудовская Аравия выполнила свои угрозы полностью. Она незадолго до открытия рынка объявила о резком снижении цен на прямые поставки нефти в США на $7/барр, в Сев.Европу — на $8, в Юго-Восточную Азию — на $6.

Цены на нефть на бирже после этого естественно должны были упасть примерно на ту же величину. Масла в огонь подлил банк Goldman Sachs — он выпустил прогноз, по которому цена Brent может упасть до $20/барр. в ближайшие недели. И резко понизил прогноз по средней цене Brent во втором и третьем кварталах 2020 года до $30.

Нефть грохнулась почти на $10 прямо на открытии Лондонской биржи 9 марта. И так и осталась весь день на уровнях около $35. За последние 15 лет ниже она была только раз — в начале 2016 и очень недолго, буквально несколько дней.

Кризис этот абсолютно рукотворный и вытекает из упрямства мировых нефтяных лидеров, не сумевших договориться. А спровоцировала его позиция президента России Владимира Путина, который неожиданно для всех — и партнеров на переговорах, и российских нефтяников — уперся и категорически отказался от дополнительных сокращений добычи нефти (в связи с вспышкой коронавируса). В ответ на что Саудовская Аравия разорвала соглашение ОПЕК+ и снизила цены на свою нефть, вытесняя российскую (как, впрочем, и любую другую) нефть со всех мировых рынков.

Начальный ориентир завтрашнего падения рубля — сегодняшний наличный курс: доллар подорожал сегодня на 10 рублей. Что будет дальше, даже в течение дня, никто не знает.

ЦБ выпустил комментарий, в котором заявил, что не будет покупать валюту для минфина на открытом рынке (продаст ему из своих резервов). Минфин также в официальном комментарии всех успокаивал, что, мол, да, недобор нефтяных доходов будет, но на расходы бюджета это не повлияет, потому что будет компенсироваться за счет фонда нацблагосостояния. А его хватит при цене $25-30/барр на 6-10 лет.

Так вот для чего нам нужен был ФНБ! Мы поняли! Чтобы компенсировать глупости, которые творит наше руководство…

Официальные российские власти явно спокойны и уверены, что все под контролем. Хотя никаких особых мер, чтобы сдержать падение рубля не предпринято.

Между тем, естественной реакцией рынка будет придерживание валюты экспортерами, ускоренная закупка ее импортерами и некоторая (большая или маленькая) паника среди населения с набегом на обменники и конвертацию денег на счетах. А также иностранцы, которые последние полтора года активно приходили на наш рынок под растущий курс рубля, теперь потянутся на выход…

Прекращение покупок валюты центробанком, конечно, повлияет на рынок, но это слишком слабая мера. Посмотрим, что будет завтра. Недолго уже осталось…

И нет, виновник торжества — Путин — не выступил сегодня ни с какими заявлениями и, судя по пропаганде, не считает случившееся своей ошибкой или виной. Российские официальные СМИ нацелились на обвинения арабов во всех мыслимых грехах… Значит, договоренностей с ними ждать не приходится. И дальше Путин будет мериться размерами своего нефтяного достоинства с арабами. За наш с вами счет, разумеется.

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…